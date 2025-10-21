Отстраниха кмета на хасковската община Минерални бани Мюмюн Искендер

Окръжният съд в Хасково реши да отстрани от длъжност кмета на Община Минерални бани Мюмюн Искендер, за да не възпрепятства разследване за злоупотреби.

Той е разследван по четири обвинения, свързани със злоупотреби с имуществени разпореждания с общински недвижими имоти за близо един милион лева.

Прокурор Ангел Кънев от Софийска градска прокуратура обяви, че Искендер и към настоящия момент системно и умишлено пречи на наказателното производство. Реагира незабавно след подаване на сигнали и прави всичко, за да попречи на нормалния ход на събиране на доказателства в администрацията.

Мюмюн Искендер, който е от малкото кметове на ДПС, които не преминаха във формацията на Делян Пеевски, заяви, че е знаел предварително, че ще бъде отстранен и дари вече знае кое лице ще бъде назначено за временен кмет. Той добави, че не е оказвал натиск на никого и не е извършвал нарушения. Искендер заяви още, че ще обсъди с адвокатите дали да обжалва решението на съда.

Това е втори опит кметът да бъде отстранен от длъжност. Срещу него има обвинение и за участие в организирана престъпна група за източване на евросредства.