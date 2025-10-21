„Хамас“ ще предаде на Израел телата на още двама заложници

Въоръженото крило на „Хамас“ обяви, че тази вечер ще предаде на Израел телата на още двама заложници.

Американският президент Доналд Тръмп написа в Truth Social, че съюзните държави в Близкия изток са готови да изпратят войски в Ивицата Газа, за да се изправят срещу Хамас, ако групата „продължи да действа неправомерно, в нарушение на споразумението си с нас“.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс пристигна в Израел, за да подкрепи крехкото примирие в Газа. Специалният пратеник на президента Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер пристигнаха преди Джей Ди Ванс в Тел Авив, където вече се срещнаха с израелски заложници, освободени от „Хамас“ след две години плен.

Очаква се Ванс да се срещне с Уиткоф, Кушнер и американски военни експерти, които наблюдават примирието. Според израелски медии утре в Йерусалим той ще се срещне с израелски лидери, включително с премиера Бенямин Нетаняху.

Световните агенции коментират, че Вашингтон удвоява сега усилията си да затвърди крехкото споразумение за Ивицата Газа, за което Тръмп помогна да бъде сключено.

Шефът на египетското разузнаване Хасан Рашад също беше в Израел днес, за да подкрепи примирието, според офиса на Нетаняху и египетските държавни медии. Рашад ще се срещне и с американския пратеник Уиткоф, съобщиха още местни медии.

Лидерът на „Хамас“ в Газа, който е в Кайро за преговори с Египет и Катар, също изрази в изявление увереност, че примирието ще се запази.

След като Израел обяви, че „Хамас“ е убил двама войници в неделя и обвини групата, че забавя предаването на телата на заложниците, той започна вълна от удари по територията, като по-късно заяви, че е „подновил прилагането“ на примирието.

„Хамас“ отрича да има информация за смъртоносното насилие в неделя сутринта в южния град Рафах в Газа.