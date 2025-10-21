„Плюшено зайче“ и за Чолаков на изпроводяк

Личен почетен знак „първа степен – златен“ и 1500 лв. гласува Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в полза на бившия вече председател на Върховния административен съд Георги Чолаков. Предложението е мотивирано с „висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения и издигане на престижа на ВАС“, както и за „високи нравствени качества“. Като негов актив по време не 7-годишния му мандат са посочени активно участие в диалога и процесите за реформиране и развитие на административното правосъдие и съдебната система като цяло.

„Като отличен администратор и организатор той способства за кадровото обезпечаване и за развитието на сградния фонд на съдилищата, за укрепване и усъвършенстване на тяхната дейност. Признание за утвърждаването на ВАС и административните съдилища са резултатите, отчитани в годишните доклади за дейността на съда, отразяващи постиженията на административното правосъдие в ежегодните Информационни табла в областта на правосъдието за държавите членки на Европейския съюз. В тях последователно българското административно правораздаване заема първите места по показателите за ефективността на производствата по административни дела“, мотивират се вносителите.

Против решението за награждаване гласува само Атанаска Дишева, която единствена посочи публичния образ на Чолаков като инструмент на задкулисието в съдебната система.

„В на практика почти осемгодишното изпълнение на длъжността председател на ВАС, г-н Чолаков се наложи като основния кадровик в съдебната система и наложи практики, които не споделям. У мен остава усещането, че г-н Чолаков олицетворява онази невидима и непреодолима сила, която осигурява вземането на всякакво решение. Не може да се отрекат изключителните качества на г-н Чолаков да постига определени резултати по начина, по който ги е решил, нито възможността му да обединява около себе си хора. Ако професионалните, организаторските и административните качества на г-н Чолаков бяха насочени към утвърждаване на правото и като краен резултат – на правовата държава, той би бил незаменим“.