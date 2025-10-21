Моловете ще продължат да инвестират в технологиите и капацитета на охранителните фирми, заяви Даниел Митов

“Моловете ще продължат да инвестират както в технологиите, така и в капацитета на охранителните фирми и на самите охранители”, обяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов, цитиран от БТА. Това стана след среща с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София.

На нея са били обсъдени конкректни мерки за сигурност в обектите след трагичния случай, при който 15-годишен наръга смъртоносно свой връстник в столичен мол.

Митов увери, че неговото ведомство ще продължи да оказва съдействие по отношение на методиката на работа, разполагането на органите на реда и начина, по който те разпознават рисковите посетители. Обсъден е и начинът, по който да се реагира на появата на рискови тийнейджърски групи, част от които са и т. нар. “локали”.

Тепърва предстои да се направи анализ кои от търговските центрове в София представляват най-голям риск за подрастващите, както и в кои часове се случват най-много инциденти, информират от БНР. Към момента приоритет са моловете в столицата, като не е изключено да бъде засилено и полицейското присъствие в останалите подобни търговски обекти из страната.

Било е обсъдено и поставянето на металдетектори на входовете на търговските центрове, като по думите на министъра подобна практика има в държави като Турция, където има висока терористична опасност. Въпреки това не е сигурно, че такава мярка ще бъде въведена и в България, макар и с одобрението на СДВР.