Работи се по всички версии за случая с ранения 12-годишен ученик, включително дали е наръган умишлено

Работим по всички версии за причините за инцидента с ранения ученик в столичното училище тази сутрин, включително дали е с умисъл или без, заяви Александър Нецов, началник на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в Първо районно управление към СДВР, цитиран от БТА.

Припомняме, че тази сутрин 15-годишен ученик нанесе с нож дълбока прорезна рана в рамото на 12-годишно момче в двора на столичното 94-то СУ „Димитър Страшимиров“. В учебното заведение е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците.

Нецов заяви, че с родителите на задържания тийнейджър вече е говорено, като по техни думи няма данни двете деца да са били в конфликт.

„Не можем да кажем дали този предмет, с който е извършено деянието, е бил внасян в самото училище. В двора е бил, но не можем да кажем дали е бил в сградата“, каза Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ от СДВР.

Според Попов няма връзка между днешния случай и трагедията в мола от неделя вечер и не може да се говори за ескалация на детската престъпност само защото двата инцидента са се случили в рамките на 2-3 дни.