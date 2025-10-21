Денят по диагонал – 21 октомври 2025 г.

В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание.

Това обявиха от ГЕРБ, уточнявайки, че темата била повдигната по време на заседанието на Съвета за съвместно управление (ССУ)

ЮЗУ ме съди, защото не трябвало да се обаждам, че подписът ми е бил фалшифициран и са били издавани подправени дипломи, споделя Стефан Дечев

Вместо да вземат мерки и да изобличат фалшификаторите, съдят мен. Само че фактите излязоха наяве, стигнаха до медиите, в това число и БАНКЕРЪ. Според прокуратурата трябвало да подам сигнал до тогавашния главен прокурор Иван Гешев, чийто научен ръководител е ректорът на ЮЗУ.

„Видно е за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционираният за корупция по „Магнитски“ политик да ги уведоми дали ще ги бъде„. Това заяви пред медиите държавният глава Румен Радев. Изказването си той направи, докато се провежда Съвета за съвместно управление, след който се очаква да се разбере дали и как ще бъде преформатирано правителството на Росен Желязков, както и дали участието на „Ново начало“ на Делян Пеевски ще бъде формализирано.

Бившият заместник градски прокурор на София и настоящ прокурор в Софийска градска прокуратура Иво Илиев е бил нападнат снощи. Според неофициална информация Илиев е бил атакуван от маскиран мъж в подземния гараж на жилището му в кв. „Малинова долина“. Нападателят е бил въоръжен с чук, се твърди в информацията. Той нанесъл на Илиев четири удара, след което избягал.

По стара традиция българските синдикати предизвикват въпросителни, а лидерите им са несменяеми. Вероятно, защото са уникални, най-вече със странните им хрумвания за развитието на пазара на труда и защитата на интересите на работещите.

След серията от нападения между младежи в столицата министрите на образованието (Красимир Вълчев) и вътрешните работи (Даниел Митов) се активизираха внезапно. И двамата ще настояват да се вземат мерки, за да се предотвратят бъдещи такива случаи.

Европейските лидери демонстрираха солидарност с Володимир Зеленски преди разговорите на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Володимир Путин в Будапеща през идните седмици и след „препирните с викове“ и „псувните на Тръмп“ в Белия дом на 17 октомври.

Белият дом започна да събаря част от източното крило, за да изгради новата бална зала на президента Доналд Тръмп на стойност 250 милиона долара, при това – без одобрение от федералната агенция, която следи такива проекти. Строителната техника разрушава фасадата, а прозорци и части от сградата са разпилени по земята.