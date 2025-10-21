РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Радев открива годишния форум на Международната асоциация на обществените медии

Румен Радев

Президентът Румен Радев ще открие Годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии (PBI), която за първи път ще се проведе в София. Неин домакин е Българското национално радио. Форумът ще протече от 20 до 22 октомври в на хотел „Хаят Риджънси“. Сред първите говорители, които ще поздравят участниците, ще са и генералният секретар на PBI Дейвид Джордан от ВВС и генералният директор на БНР Милен Митев.

Темата на годишната конференция на PBI е „Обществените медии – силата на аргументите“. Участниците ще дискутират теми като свободата на словото, независимостта, кризите и финансирането на обществените медии, както и актуални казуси като привличането на младата аудитория, преговорите със синдикатите и Америка на Тръмп.

Искаме да подчертаем силата и важността на обществените медии в епоха на бързи промени и нарастваща несигурност, да вдъхновим смислени разговори и да създадем нови сътрудничества”, обясни генералният директор на БНР Милен Митев.

В конференцията ще участват ръководители и представителите на обществени радиа и телевизии от 24 страни от 5 континента.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

