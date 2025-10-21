Санае Такаичи е първата жена министър-председател на Япония

Консерваторката Санае Такаичи беше избрана от парламента за първата жена министър-председател на Япония, следвайки примера на своя идол, покойната Маргарет Тачър, след няколко вихрени седмици на политически машинации, съобщи Ройтерс.

След като спечели изцяло мъжка надпревара за избор за лидер на управляващата Либерално-демократическа партия на 5 октомври, бившият министър на икономическата сигурност и вътрешните работи трябваше да си осигури подкрепа, защото по-умереният коалиционен партньор на нейната партия напусна 26-годишния им алианс.

Сега вниманието се насочва към нейните планове за големи разходи, които може да разклатят доверието на инвеститорите в една от най-задлъжнелите икономики в света, както и към нейните националистически позиции, които биха могли да разпалят търкания с могъщия съсед Китай, казват политически анализатори.

64-годишната Такаичи трябва да се подготви и да бъде домакин на американския президент Доналд Тръмп, който се очаква да посети Япония следващата седмица.

Такаичи и Маргарет Тачър

Такаичи многократно е посочвала Тачър като източник на вдъхновение, цитирайки нейния силен характер и убеждения, съчетани с „женска топлота“. Тя каза, че се е срещнала с „Желязната лейди“ на симпозиум малко преди смъртта ѝ през 2013 година.

Подобно на Тачър, сравнително скромният произход на Такаичи – майка ѝ е била полицай, а баща ѝ е работил в автомобилна компания, се откроява в партия, където много лидери произхождат от елитни политически семейства.

Но за разлика от Тачър – известна със стриктното си бюджетиране, Такаичи е привърженик на фискалната щедрост и лесните парични политики, които разклатиха доверието на инвеститорите в четвъртата по големина икономика в света.