Стефан Дечев: Осветих схеми за подправени дипломи, а ЮЗУ съди мен, вместо фалшификаторите (част 1)

ЮЗУ ме съди, защото не трябвало да се обаждам, че подписът ми е бил фалшифициран и са били издавани подправени дипломи, споделя Стефан Дечев

Вместо да вземат мерки и да изобличат фалшификаторите, съдят мен. Само че фактите излязоха наяве, стигнаха до медиите, в това число и БАНКЕРЪ. Според прокуратурата трябвало да подам сигнал до тогавашния главен прокурор Иван Гешев, чийто научен ръководител е ректорът на ЮЗУ.

Вместо фалшификаторите, сега преследват мен – ЮЗУ води срещу мен три дела за уронване на престижа на обща стойност 650 хил. лв. Интересното е, че всички мои интервюта по темата са дадени в софийски медии, а делото ми се води в благоевградския съд, където има достатъчно възпитаници на същия университет.

Лекции в ЮЗУ изнасят все познати лица: Калин Стоянов, Андрей Новаков, Ангел Джамбазки, Георги Близнашки, Красимир Каракачанов – хора, които при определени обстоятелства биха могли да осигурят политически чадър.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ историкът Стефан Дечев, бивш преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград и настоящ в НБУ.

Още от интервюто:

Защо днес ръководството на ЮЗУ съди свой бивш преподавател за изобличаване на схеми за мними изпити и издаване на фалшиви дипломи?

Как изглежда задкулисието в системата на образованието?

Защо преподаватели масово напускат ЮЗУ?

Имат ли интерес жителите на Благоевград от отлив на студенти в града им?

Ползва ли се ЮЗУ със специално отношение от страна на определени управници?

