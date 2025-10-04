Санае Такаичи ще стане първата жена министър-председател на Япония

64-годишната Санае Такаичи беше избрана за председател на управляващата Либерално-демократическа партия на Япония (ЛДП). След потвърждение от парламента, тя ще стане министър-председател. Това е първият път в историята на Япония, в който жена заема тази позиция.
Гласуването се проведе в два тура, тъй като никой кандидат не получи мнозинство в първия тур. Санае Такаичи получи 183 гласа в първия тур, докато министърът на земеделието Шинджиро Коидзуми получи 164. Във втория тур министърът получи 156 гласа, докато за Такаичи гласуваха 185, според The Japan Times.
Санае Такаичи се смята за привърженик на крайнодесните възгледи.
Тя е член на Nippon Kaigi, най-голямата консервативна и националистическа неправителствена организация в Япония. Тя е заместник-председател на Конференцията на парламента за възстановяване на шинтоистките светилища и насърчаване на моралното образование.
Тя ще замени Шигеру Ишиба, който обяви оставката си в началото на септември.
Решението последва катастрофалните парламентарни избори през юли за ЛДП, в резултат на които управляващата коалиция загуби мнозинството си и в двете камари.
Избраният лидер на управляващата Либерално-демократическа партия на Япония Санае Такаичи, заяви, че след встъпването си в длъжност като премиер,
тя ще даде приоритет на справянето с покачващите се цени.
Мерките за борба с инфлацията ще бъдат обсъдени на заседание на парламента на 15 октомври. „Правителството и Банката на Япония трябва да работят заедно и да си сътрудничат тясно по въпросите на икономическата политика“, каза встъпващият в длъжност премиер на пресконференция.
Такаичи предлага, наред с други неща, увеличаване на субсидиите за малките и средни предприятия, както и за тези в селскостопанския и рибарския сектор. Лидерът на ЛДП посочи и бюджетните дискусии за следващата година и работата по сигурността като други приоритети.