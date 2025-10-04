Санае Такаичи ще стане първата жена министър-председател на Япония

64-годишната Санае Такаичи беше избрана за председател на управляващата Либерално-демократическа партия на Япония (ЛДП). След потвърждение от парламента, тя ще стане министър-председател. Това е първият път в историята на Япония, в който жена заема тази позиция.

Гласуването се проведе в два тура, тъй като никой кандидат не получи мнозинство в първия тур. Санае Такаичи получи 183 гласа в първия тур, докато министърът на земеделието Шинджиро Коидзуми получи 164. Във втория тур министърът получи 156 гласа, докато за Такаичи гласуваха 185, според The ​​Japan Times.

Санае Такаичи се смята за привърженик на крайнодесните възгледи.

Тя е член на Nippon Kaigi, най-голямата консервативна и националистическа неправителствена организация в Япония. Тя е заместник-председател на Конференцията на парламента за възстановяване на шинтоистките светилища и насърчаване на моралното образование.

Тя ще замени Шигеру Ишиба, който обяви оставката си в началото на септември.

Решението последва катастрофалните парламентарни избори през юли за ЛДП, в резултат на които управляващата коалиция загуби мнозинството си и в двете камари.

Избраният лидер на управляващата Либерално-демократическа партия на Япония Санае Такаичи, заяви, че след встъпването си в длъжност като премиер,

тя ще даде приоритет на справянето с покачващите се цени.

Мерките за борба с инфлацията ще бъдат обсъдени на заседание на парламента на 15 октомври. „Правителството и Банката на Япония трябва да работят заедно и да си сътрудничат тясно по въпросите на икономическата политика“, каза встъпващият в длъжност премиер на пресконференция.

Такаичи предлага, наред с други неща, увеличаване на субсидиите за малките и средни предприятия, както и за тези в селскостопанския и рибарския сектор. Лидерът на ЛДП посочи и бюджетните дискусии за следващата година и работата по сигурността като други приоритети.