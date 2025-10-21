Политическо движение „Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“. Това обяви председателят на движението Елена Нонева по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София.

От „Социалдемократи“ обявиха, че вече са уведомили партньорите си от „БСП-Обединена левица“ за своето решение.

„Банкеръ“ припомня, че днес премиерът Росен Желязков събра Съвета за съвместно управление, за да бъде взето решение как и дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ, „БСП-Обединена левица” и „Има такъв народ“, с участието на „Ново начало” на Делян Пеевски. Заседанието започна в 08.00 ч. при закрити врати и над четири часа по-късно все още не е ясно дали е приключило.

Ето и пълната позиция на социалдемократите, разпратена до медиите:

„Извънредните местни избори в Пазарджик се превърнаха в катализатор на множество процеси в българската политика и осветиха истинското лице на основните политически сили.

След като лидерът на ГЕРБ и мандатоносител на настоящото управление еднолично разпореди отстраняването на председателя на Народното събрание и публично унизи доц. Наталия Киселова, коалиционният съвет на левицата прие това поругаване без никаква съпротива. Ние като партия реагирахме единствено с публична позиция в знак на несъгласие срещу това поведение.

Когато впоследствие Бойко Борисов предложи – отново разпореждайки – включването на партията на Делян Пеевски пряко в управлението на страната, а БСП прие това безусловно и без консултации с коалиционните си партньори, ние заявяваме категорично: не можем да седнем на една маса със задкулисието. Не желаем да участваме, нито пряко, нито косвено, в подобно преформатирано управление на България.

Вчера задкулисието направи лек опит за отстъпление, след като Делян Пеевски обяви, че партията му ще подкрепя управлението, без да участва в него. Това е резултат от страха, че прекалената демонстрация на власт и зависимости поражда сериозно обществено недоволство. Но този маньовър не променя нищо по същество – задкулисието продължава да дирижира българската политика в пълен обем, макар и вече с привидна сдържаност.

Поради всичко това, от днес Политическо Движение Социалдемократи се оттегля от Коалиция „БСП – Обединена левица“. Оставаме с надеждата, че един ден в България ще съществува истинска, чиста, принципна и единна левица, свободна от зависимости и задкулисни влияния!

За огромна беда, задкулисието у нас владее почти всички лостове на властта. Неговите пипала се простират от институциите, през голяма част от партиите, до медиите. Решенията се вземат авторитарно и извън институционалния и правов ред. Демокрацията е смазана, свободата на словото е притисната в ъгъла, а страхът е обхванал голяма част от обществото. Изборите вече открито се купуват. Съпротивителните сили в държавата, политическите партии и обществото отслабват с всеки изминал ден.

Стоим на прага на пълен авторитаризъм, маскиран като демокрация.

Дали ще го допуснем – зависи единствено от българските граждани.“