Ако усещате болка във врата, йога инструктор препоръчва тези упражнения за облекчаване на напрежението

Вероник Ори, инструктор по йога с повече от десет години опит чрез своята платформа Shine и организирани йога отстъпления, обяснява защо болката във врата е толкова често срещан проблем и как йогата може да помогне.

„Болката във врата често възниква в резултат на комбинация от лоша стойка, стрес и начин на живот. В нашия все по-заседнал свят раменете ни се извиват напред, а главата се изнася пред линията на гръбнака,“ казва Ори.

„Много форми на дискомфорт във врата произлизат от съвременните навици — дълги часове пред компютър, шофиране или постоянното гледане надолу към телефона. Всички тези действия изтеглят главата напред. Йогата може да помогне да пренастроим тази подредба.“

Ори добавя, че тази поза с издадена глава напред може с времето да причини хронично напрежение в горната част на гърба, врата и дори челюстта.

Нежните йога практики, които се фокусират върху осъзнаване и отпускане, могат да възстановят баланса, грацията и потока на енергия в горната част на тялото.

Ори подбира три меки пози, които носят осъзнатост и баланс в тялото и дишането, без да засилват болката. Ще ви трябват йога блокче, възглавница и йога лента (или колан).

1. Поддържана шавасана (Supported Savasana)

Време: 1–2 минути

„Когато лежим на пода, естествената извивка на шийния отдел може да остави тила леко повдигнат или неподдържан,“ казва Ори.
„Поставянето на блокче под главата поддържа тази извивка и спомага за по-неутрално подравняване на врата.“

Това нежно подпиране облекчава напрежението в раменете и горната част на гърба, като същевременно насърчава нервната система да се отпусне.

Как да го направите:

  1. Легнете по гръб с изправени крака или свити колене.
  2. Поставете йога блок под главата (не под врата).
  3. Отпуснете челюстта и бавно разклатете главата си наляво и надясно с малки движения.
  4. Задръжте и дишайте дълбоко в областите, където усещате стегнатост или освобождаване.

2. Поза „Сфинкс“ с опора на челото (Sphinx with forehead support)

Време: 5–10 вдишвания

„Поза Сфинкс предлага лек прогиб, който удължава предната част на тялото и отпуска напрежението във врата и гърдите,“ казва Ори.
„Поставянето на блок под челото създава заземяващ противовес на шавасана, като осигурява подкрепа и леко декомпресира гръбначния стълб.“

Как да го направите:

  1. Легнете по корем с предмишници на пода и лакти под раменете.
  2. Поставете блок под челото така, че ръбът му да лежи близо до веждите.
  3. Докато дишате, усещайте контакта на тялото с пода и лекото удължение в гръбнака.

3. Седящо отпускане на врата (Seated neck release)

Време: 5–10 вдишвания за всяка страна

„Тази седяща вариация помага за облекчаване на напрежението в трапецовидните мускули и отстрани на врата — области, които често страдат от шофиране, работа пред компютър или използване на телефон,“ обяснява Ори.
„Използването на йога лента (или колан) осигурява леко разтягане и декомпресия, като същевременно подобрява подвижността на врата.“

Как да го направите:

  1. Седнете изправени и преметнете лентата през дясното рамо.
  2. Хванете краищата на лентата около нивото на кръста — с дясната ръка зад гърба и лявата пред тялото.
  3. Леко издърпайте двата края надолу.
  4. Наклонете дясното ухо към лявото рамо и направете малки клатения или частични кръгове с главата.
  5. Задръжте за 5–10 вдишвания, след това сменете страната.

