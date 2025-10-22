Асен Василев напомни на управляващите, че бюджетът не може да се разглежда като „проста бакалска сметка“

Бившият финансов министър и лидер на „Продължаваме промяната“ Асен Василев предупреди, че ако управляващите едва сега започват да подготвят бюджета за следващата година, това вероятно ще доведе до забавяне на процедурата. Според него е притеснително, че параметрите на план-сметката за догодина все още се обсъждат в управляващото мнозинство. Той припомни, че по закон, бюджетът трябва да бъде внесен в парламента до края на месеца, а преди това обсъден с работодателските организации и синдикатите.

„Бюджетът на държавата не е бакалска сметка“, подчерта Василев пред медиите в кулоарите на Народното събрание.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ обърна внимание, че в Европейския парламент предстои обсъждане на върховенството на закона в България и уточни, че причината за това не е случаят с варненския кмет Благомир Коцев, а действията на главния прокурор.

Той припомни, че Коцев, който в момента е в ареста, е обвинен заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов за участие в организирана престъпна група, свързана с искане на подкупи. Василев подчерта, че Кателиев и Стефанов вече са под домашен арест със съгласието на прокуратурата, въпреки че именно те според свидетелски показания са искали подкупи, а не Коцев.

Според него управляващото мнозинство отказва на страната възможността да има „нов, истински главен прокурор“, а не узурпатор, какъвто според него е настоящият в лицето на Борислав Сарафов.

Относно предстоящата ротация на председателя на парламента, той я определи като мимикрия и опит да се прикрие политическата импотентност на ГЕРБ.