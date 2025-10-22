Решения при Борисов се взимат в зайчарника, където си плющи белота, заяви Ивайло Мирчев

“Приключи Борисов, пенсионира се, Пеевски взима решенията. Чух преди малко Борисов да говори за някакви котки и кой къде се е гушил, но трябва да си кажем, че стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота“. Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев по повод инфромацията от тази сутрин, че ГЕРБ и „Ново начало“ си стискат ръцете за пълен мандат на кабинета „Желязков“.

По-рано днес от партиите на Борисов и Пеевски обявиха в позиция, че двете парламентарни групи са се обединили около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

„ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ вече са една партия, това е опасно за страната. Вече дори няма трима премиери, управлява само Пеевски“, коментира още Мирчев.

Другият съпредседател на “Да, България” Божидар Божанов на свой ред каза, че трябва да се пристъпи към промени в Закона за съдебната власт, за да се изменят правилата и да бъде направен избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. По думите му така Делян Пеевски ще бъде изваден от съдебната власт.