Европейският парламент ще проведе дебат за върховенството на закона в България

Европейският парламент ще обсъди състоянието на върховенството на закона в България. Дебатът е включен в дневния ред на парламента по искане на либералната група „Обнови Европа“.

Повод за искането стана арестът на кмета на Варна Благомир Коцев, който предизвика остри реакции и политически коментари както в България, така и в европейските институции. Евродепутатите от „Обнови Европа“ обявиха още през юли, че ще настояват за дискусия, тъй като според тях случаят повдига въпроси за независимостта на съдебната система и за спазването на принципите на правовата държава.

Към момента Коцев остава в ареста, въпреки протестите в неговата защита. Очаква се по време на дебата евродепутатите да поставят въпроси и за политическото влияние върху разследванията, както и за напредъка на България в реформите, свързани с правосъдието и борбата с корупцията.

