РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

OpenAI представя новия уеб браузър Atlas

OpenAI представя новия уеб браузър Atlas

Компанията за изследване и внедряване на изкуствен интелект OpenAI представи нов уеб браузър Atlas, с който влиза в пряка конкуренция с Google и Microsoft за контрола върху начина, по който хората използват интернет.

OpenAI представя новия уеб браузър Atlas

Atlas включва вграден ChatGPT, който позволява на потребителите да задават въпроси и да получават отговори, докато сърфират в мрежата. Освен това браузърът ще предлага „режим на агент“, при който изкуственият интелект може сам да извършва действия като резервиране на билети или търсене на информация.

Браузърът ще бъде пуснат първо за Mac, а по-късно и за Windows и мобилни устройства. Според главния изпълнителен директор Сам Алтман, Atlas е шанс „да се преосмисли какво може да бъде един браузър“ и как AI може да направи използването на интернет по-ефективно.

ChatGPT ще предлага еротично съдържание за пълнолетни от декември

С този ход OpenAI цели да разшири потребителската си база извън 800-те милиона потребители на ChatGPT седмично и да изгради по-пряка връзка с тях, без посредничеството на браузъри като Chrome и Edge.

OpenAI представя новия уеб браузър Atlas

Пускането на Atlas идва в момент, когато Google, Microsoft и други компании вече въвеждат изкуствен интелект в своите браузъри. Новината доведе до спад на акциите на Google с около 3%, докато тези на Microsoft намаляха с по-малко от 1 процент.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени