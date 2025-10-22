OpenAI представя новия уеб браузър Atlas

Компанията за изследване и внедряване на изкуствен интелект OpenAI представи нов уеб браузър Atlas, с който влиза в пряка конкуренция с Google и Microsoft за контрола върху начина, по който хората използват интернет.

Atlas включва вграден ChatGPT, който позволява на потребителите да задават въпроси и да получават отговори, докато сърфират в мрежата. Освен това браузърът ще предлага „режим на агент“, при който изкуственият интелект може сам да извършва действия като резервиране на билети или търсене на информация.

Браузърът ще бъде пуснат първо за Mac, а по-късно и за Windows и мобилни устройства. Според главния изпълнителен директор Сам Алтман, Atlas е шанс „да се преосмисли какво може да бъде един браузър“ и как AI може да направи използването на интернет по-ефективно.

С този ход OpenAI цели да разшири потребителската си база извън 800-те милиона потребители на ChatGPT седмично и да изгради по-пряка връзка с тях, без посредничеството на браузъри като Chrome и Edge.

Пускането на Atlas идва в момент, когато Google, Microsoft и други компании вече въвеждат изкуствен интелект в своите браузъри. Новината доведе до спад на акциите на Google с около 3%, докато тези на Microsoft намаляха с по-малко от 1 процент.