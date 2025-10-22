От ПП-ДБ с декларация: Яростно обявеното преформатиране се превърна в надграждане на нищото

„Яростно обявеното преформатиране тихо се превърна в надграждане на нищото„, обяви Божидар Божанов в декларация от парламентарната трибуна от името на парламентарната си група „Продължаваме промяната“ -„Демократична България“.

Той започна с това как след гръмките театрални пози на Борисов, имайки предвид изявлението му от централата на ГЕРБ след шестото им място на общинските избори в Пазарджик, новината се е свила до дребен фейсбук статус на партийната страница на ГЕРБ за евентуална ротация на председателя на парламента – когато се разберат, и до унизителна снимка на сливането на ГЕРБ и „Новото начало“ от тази сутрин.

„От гневната реторика няма и следа, освен когато Борисов се ядоса на медиите отпред и си тръгне на първата минута, след брифинга, който даде току-що„, добави Божанов, имайки предвид грубото отношение на лидера на ГЕРБ спрямо журналист от „Дневник“.

След това Божанов продължи с думите, че Пеевски е дал три сигнала на Борисов, набързо свил платната – че той премиер повече няма да бъде, че избори няма да има и че смени на министри също няма да има.

Причината – Пеевски не разрешава подобно преформатиране. Божанов уточни, че цяла седмица държавата била на пауза, а вчера – направилал плах рестарт след крако заседание на Министерския съвет и след заседание на Съвета за съвместно управление, провело се в пълна тайнственост.

„Днес парламентът се връща към кворум, след като ГЕРБ преброиха щетите от оглозгването на „Новото начало“ по районите си и от целия патос остана един майсторски етюд за загубата в Пазарджик, изигран от Борисов пред пребледнели депутати и министри“, продължи Божанов.

Божанов бе категоричен, че докато Пеевски не бъде изваден от съдебната власт и от службите, политическият процес ще продължи да бъде нелегитимен, а кризата – хронична.

Санитарният кордон, от който Борисов беше така ужасен, беше насочен именно към отнемане на инструментите за създаване на мечтаната от Пеевски държава с главно „Д“. В тази среда преформатирането е евфемизъм за преразпределяне на власт и за узаконяване на съюза с Пеевски. Властта обявява антракт, за да пренарежда на тъмно роли и порции, вместо да поеме курс към реформи, коментира Божанов.

Той обърна внимание, че Борисов, с признанието, че има министерства на концесии, управлявани от кръгове и кръгчета, той е потвърдил мотивите на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ за вота на недоверие.

Според Божанов при такова самопризнание за завладяната държава няма как да се случат реални политики – нито за бюджета, нито за правилата за бизнеса, нито за модернизация, нито засигурността на гражданите, защото държавата с главно „Д“ работи по други правила и говори на друг език.

Накрая Божанов завърши с думите, че техният отговор е недвусмислен – санитарен кордон срещу модела на завладяване, изолация на неформалното влияние в службите и в съдебната власт и край на задкулисните квоти и ресорите на концесия.

„Само така България може да илезе от спиралата на кризи и да върне нормалността в демократичния процес – завладяната държава не се преформатира, освобождава се„, завърши Божанов декларацията на парламентарната си група.