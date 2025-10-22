РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

От ПП-ДБ с декларация: Яростно обявеното преформатиране се превърна в надграждане на нищото

декларация

Яростно обявеното преформатиране тихо се превърна в надграждане на нищото„, обяви Божидар Божанов в декларация от парламентарната трибуна от името на парламентарната си група „Продължаваме промяната“ -„Демократична България“.

Той започна с това как след гръмките театрални пози на Борисов, имайки предвид изявлението му от централата на ГЕРБ след шестото им място на общинските избори в Пазарджик, новината се е свила до дребен фейсбук статус на партийната страница на ГЕРБ за евентуална ротация на председателя на парламента – когато се разберат, и до унизителна снимка на сливането на ГЕРБ и „Новото начало“ от тази сутрин.

От гневната реторика няма и следа, освен когато Борисов се ядоса на медиите отпред и си тръгне на първата минута, след брифинга, който даде току-що„, добави Божанов, имайки предвид грубото отношение на лидера на ГЕРБ спрямо журналист от „Дневник“.

След това Божанов продължи с думите, че Пеевски е дал три сигнала на Борисов, набързо свил платната – че той премиер повече няма да бъде, че избори няма да има и че смени на министри също няма да има.

Причината – Пеевски не разрешава подобно преформатиране. Божанов уточни, че цяла седмица държавата била на пауза, а вчера – направилал плах рестарт след крако заседание на Министерския съвет и след заседание на Съвета за съвместно управление, провело се в пълна тайнственост.

„Днес парламентът се връща към кворум, след като ГЕРБ преброиха щетите от оглозгването на „Новото начало“ по районите си и от целия патос остана един майсторски етюд за загубата в Пазарджик, изигран от Борисов пред пребледнели депутати и министри“, продължи Божанов.

Божанов бе категоричен, че докато Пеевски не бъде изваден от съдебната власт и от службите, политическият процес ще продължи да бъде нелегитимен, а кризата – хронична.

Санитарният кордон, от който Борисов беше така ужасен, беше насочен именно към отнемане на инструментите за създаване на мечтаната от Пеевски държава с главно „Д“. В тази среда преформатирането е евфемизъм за преразпределяне на власт и за узаконяване на съюза с Пеевски. Властта обявява антракт, за да пренарежда на тъмно роли и порции, вместо да поеме курс към реформи, коментира Божанов.

Той обърна внимание, че Борисов, с признанието, че има министерства на концесии, управлявани от кръгове и кръгчета, той е потвърдил мотивите на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ за вота на недоверие.

Според Божанов при такова самопризнание за завладяната държава няма как да се случат реални политики – нито за бюджета, нито за правилата за бизнеса, нито за модернизация, нито засигурността на гражданите, защото държавата с главно „Д“ работи по други правила и говори на друг език.

Накрая Божанов завърши с думите, че техният отговор е недвусмислен – санитарен кордон срещу модела на завладяване, изолация на неформалното влияние в службите и в съдебната власт и край на задкулисните квоти и ресорите на концесия.

Само така България може да илезе от спиралата на кризи и да върне нормалността в демократичния процес – завладяната държава не се преформатира, освобождава се„, завърши Божанов декларацията на парламентарната си група.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени