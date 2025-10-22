Борисов обяви, че преформатирането на кабинета се отлага, БСП и ИТН нямали желание

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че предложеното от него миналата седмица „преформатиране“ на правителството се отлага, защото останалите две партии в управлението (бел. ред. – БСП и ИТН) не са го пожелали. В парламентарните кулоари пред медиите водачът на герберите каза, че така било „най-добре за всички“.

Борисов не пропусна да се похвали, че е осигурил мнозинство, гарантирал е стабилност и е поел отговорност за управлението.“От другите две партии нямаше желание, затова отложих (..) След като няколко дни ги гледах всичките как се гърчат, другите какви глупости говорят – откровени глупости. Както винаги – поканих Делян с неговите хора от неговата партия и го попитах при какви условия това правителство ще съществува, защото със 100 души няма да съществува. Бюджет не можем да приемем. От „ДПС-Ново начало“ дойдоха и разговаряхме без да искат нищо, те ще подкрепят правителството, както е било и досега„, коментира Борисов.

Коментарът му дойде минути след като пресслужбите на ГЕРБ и „Ново начало“ публикуваха идентични съобщения, в които се казва, че партията на Делян Пеевски се съгласява да подкрепя кабинета за пълен мандат на управление както досега – без свои представители в изпълнителната власт.

Изявлението на лидера на ГЕРБ не продължи дълго, тъй като Борисов се ядоса на журналистически въпроси по темата за това „изяден ли е ГЕРБ“ и „кои са кръговете и кръгчетата, които управляват настоящите министерства“.

„Няма ли да ме оставите да призказвам. Айде да ги оставим да си направят синхрони и после да ме питате. Във вторник искате ли да дойда на това мероприятие? Защо ме каните на вашето мероприятие? Или се дръжте възпитано с мен, или просто няма да дойда (..) От вашите въпроси зависи моето присъствие „, обърна се Борисов към репортер от „Дневник“. Депутатът нападна журналистиката с думите, че се държи като агент на „Продължаваме промяната-Демократична България“ и не му позволява да се изкаже.

Това не е първата подобна реакция от страна на Борисов към журналист от „Дневник“. През юли лидерът на ГЕРБ се разкрещя на дългогодишния репортер на медията с ресор „Правосъдие“ Петя Владимирова заради неин въпрос, свързан с арести на кадри от „Продължаваме промяната“ в Столична община.

„Пожелавам всичко хубаво на вас„, каза той и си тръгна, но броени секунди по-късно отново се върна и реши да продължи брифинга си пред медиите. „Аз сега разбрах, че това е била целта – след това да пишете, че съм бил нервен! После ще пишат – Борисов нервен бил. Не съм нервен, просто ми дуднеш в ухото“, обърна се той отново към репортера на „Дневник“ Златина Зехирова.

Този път, Борисов реши да отговори на въпроса за министерствата на концесии, който произлезе от негови думи от гневния брифинг от миналата седмица след изборите за общински съвет в Пазарджик: „Ще разговарям да имаме поглед във всички министерства, и те в министерствата, където се ръководят от ГЕРБ, и ние в техните. По места структурите какво се прави в МОН, в социалното министерство.“

Водачът на герберите коментира още, че за него Румен Радев не е президент, а партиен лидер, който го „имитира с Шкодите„.

Накрая на изявлението си, лидерът на ГЕРБ отново се обърна към част от медиите. „Извинявайте, но да си имаме уважението. Когато ми говорите в ухото, аз се разсейвам – нервирате ме и след това ТикТок се пълни. Затова моля, като се изкажа – тогава да ме питате“, каза Борисов.