Няма да има металдетектори във всички училища

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви пред журналисти в Русе, че няма да бъдат поставяни металдетектори във всички училища в страната. Той подчерта, че техническите мерки не могат да решат проблема с агресията сред учениците и че въпросът е по-дълбок — свързан с културата и възпитанието.

„След последните инциденти в столичните мол и училище стана ясно, че много деца ходят с ножове. Това е въпрос на култура, на местна общност, и трябва да се работи с тях“, посочи Вълчев. Той добави, че министерството ще подпомага училищата, които пожелаят да въведат детектори, но решението не е само в техниката. „Основната функция на образованието е възпитателната. Ако я засилим, ще имаме по-малко агресия“, смята министърът.

Вълчев посочи, че агресията и липсата на дисциплина в училище често възпрепятстват правото на останалите ученици да получат качествено образование. Той настоя за по-силна роля на учителите и повече превенция — чрез възпитание, диалог и ангажиране на родителите.

Министерството на образованието започва мащабна програма за обучение на 55 000 учители как да говорят с учениците за наркотиците и зависимостите. „Образованието не може да спре разпространението, но може да създаде нагласи да не се употребяват. Ще има тематични часове, външни лектори и срещи с родители“, изтъкна министърът.

Той отбеляза и друга тревожна тенденция – прекомерната употреба на социални мрежи и електронни устройства, която според него води до пристрастяване и дори до увреждания на мозъка при младите хора.