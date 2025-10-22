Депутати изслушват в комисия МВР и ДАНС заради вота в Пазарджик

Депутати от Комисията за контрол на службите в парламента ще изслушат министъра на вътрешните работи Даниел Митов, главния секретар на МВР Мирослав Рашков и временният председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ Деньо Денев относно вота за Общински съвет в Пазарджик.

Именно резултатът от изборите там доведе до криза в управлението на страната и серия от преговори между управляващите партньори за преформатиране на властта.

По време на изборния ден, в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове. Към този момент директорът на областната полиция е отстранен от длъжност и тече проверка.