На фона на очертаващия се дефицит в бюджета, Борисов уреди дълга на футболен клуб към НАП

На фона на големия бюджетен дефицит, който се очертва, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново насочи вниманието си към това да си прави пиар, като похарчи „малко“ публични средства. Няколко часа, след като беше помолен, той се зае да помага на футболен клуб и поиска от финансовия министър Теменужка Петкова да отпусне 500 000 лв. на „Спартак 1918“ (Варна) за покриване на дълг към държавата. Тя, разбира се, въобще не се забави и одобри искането, а задължението на клуба бе заличено.

За тези си действия ГЕРБ се похвали на страницата си във „Фейсбук“ късно снощи:

Дългът на „Спартак 1918“ (Варна) беше заличен, след като клубът, застрашен от отнемане на лиценза си за Първа лига, потърси съдействие от Бойко Борисов и финансовия министър Теменужка Петкова. Отборът изрази надежда те да помогнат за окончателното одобрение от Министерството на финансите на вече отпуснатата от Община Варна помощ от 550 000 лева. Средствата бяха предназначени за покриване на задълженията на клуба към НАП.

Още преди месец временният кмет на Варна Павел Попов обяви, че общината ще се консултира с Министерството на финансите, за да установи дали това подпомагане е допустимо според закона и не представлява държавна помощ. До този момент обаче министерството не беше дало одобрение.

Основната причина за заплахата „Спартак 1918“ (Варна) да загуби професионалния си лиценз е натрупаният дълг към НАП. Лицензионната комисия на БФС съобщи, че клубът, както и „Пирин“ (Благоевград), са подали в срок всички нужни документи за национално клубно лицензиране. Предстои обаче комисията да реши дали представените данни са достатъчни, за да могат двата отбора да продължат участието си в професионалния футбол.

Проблемите на „Спартак 1918“ са сериозни – клубът дори започна дарителска кампания под мотото „Аз съм Спартак“, за да събере необходимите средства. В инициативата се включиха фенове, бивши футболисти и служители. Например, бившият директор на детско-юношеската школа Иван Цветанов се отказа от заплати на стойност около 5000 лв., собственикът на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов дари 5000 лв., а бившият директор на ЦСКА Стоян Орманджиев помогна с 1000 лева.