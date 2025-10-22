РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Лидери от 19 държави настояват за съществена промяна в курса на ЕС

Антонио Коща

Лидери на 19 страни от Европейския съюз, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, италианската премиерка Джорджа Мелони и френският президент Еманюел Макрон, подписаха общо писмо с призив за „съществена промяна в курса“ на ЕС. Посланието е адресирано до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и е изпратено преди предстоящата европейска среща на върха в четвъртък, предаде БНР.

В писмото лидерите подчертават, че искат да запазят Европейския съюз като гарант за свобода, сигурност и просперитет, но за да се постигне това, е необходима дълбока трансформация на политиките му. „Не само малка, а съществена промяна на курса“, се казва в документа.

Сред основните акценти в предложението са повишаването на икономическата конкурентоспособност на Съюза, модернизирането на законодателството за конкуренцията и ускоряването на процедурите по контрол на сливанията и държавната помощ. Лидерите настояват и за систематичен преглед на всички европейски регулации, за да бъдат премахнати или променени онези, които са „излишни, прекомерни или небалансирани“.

