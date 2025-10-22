РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„ДПС-Ново начало“ продължава с подкрепата за кабинета и отказва да има министри

ДПС-Ново начало“ ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството и отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии. С тази позиция излязоха от партията на Делян Пеевски, уточнявайки, че с парламентарната група на ГЕРБ-СДС са се обединили около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

По време на срещата е бил потвърден ангажиментът за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

img 4291

Заявена е била и политическата отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени