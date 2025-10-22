„ДПС-Ново начало“ продължава с подкрепата за кабинета и отказва да има министри

„ДПС-Ново начало“ ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството и отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии. С тази позиция излязоха от партията на Делян Пеевски, уточнявайки, че с парламентарната група на ГЕРБ-СДС са се обединили около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

По време на срещата е бил потвърден ангажиментът за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

Заявена е била и политическата отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.