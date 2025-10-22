Европа и Украйна работят по предложение от 12 пункта за край на войната на Русия

Европейските държави работят с Украйна по предложение от 12 точки за прекратяване на войната на Русия на сегашните бойни линии, отхвърляйки подновените претенции на руския президент Владимир Путин към Съединените щати Киев да предаде територия в замяна на мирно споразумение. Съвет, председателстван от Доналд Тръмп, ще наблюдава изпълнението на предложения план, според запознати с въпроса лица.

След като Русия и Украйна се съгласят на прекратяване на огъня и двете страни се ангажират да спрат териториалните настъпления, предложенията предвиждат връщането на всички депортирани деца в Украйна и размяна на затворници. Украйна ще получи гаранции за сигурност, средства за възстановяване на военните щети и път за бързо присъединяване към Европейския съюз.

Санкциите срещу Русия ще бъдат отменени постепенно, въпреки че замразените резерви на „Банк России“ от около 300 милиарда долара ще бъдат върнати само след като Москва се съгласи да допринесе за следвоенното възстановяване на Украйна. Ограниченията ще бъдат върнати обратно, ако руски войски нападнат отново украинците.

Москва и Киев ще започнат преговори за управление на окупираните територии, въпреки че нито Европа, нито Украйна няма да признаят законно нито една окупирана земя за руска, твърдят добре информираните източници.

Досега Кремъл отхвърляше призивите за прекратяване на боевете по съществуващите линии, въпреки огромните жертви във войната, която продължава вече четвърта година.

Подробностите за плана се финализират и могат да претърпят промени, предупреждават запознатите с обсъжданията лица. Всеки пункт от предложението ще се нуждае и от съгласието на Вашингтон, а европейски служители може да пътуват до Съединените щати тази седмица, допълват източниците.

Планът е в съответствие с призивите, отправени от Тръмп миналата седмица, за незабавно замразяване на конфликта по сегашните бойни линии, преди да започнат преговори. След разговора с Путин на 16 октомври и срещата в Белия дом с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно, американският лидер заяви, че Русия и Украйна трябва „да спрат там, където са“. Той повтори позицията си в коментари пред репортери на борда на Air Force One, казвайки, че и двете страни трябва „„“да спрат веднага на бойните линии, да се приберат у дома, да спрат да убиват хора и да приключат“, добавяйки, че могат да обсъдят териториите по-късно.

Тръмп заяви, че се е съгласил да се срещне с Путин в Будапеща през следващите седмици. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е провел телефонни разговори с руския министър на външните работи Сергей Лавров на 20 октомври, но двете страни не са постигнали споразумение за среща, която да подготви разговорите на върха.

Кремъл се опита да омаловажи очакванията за ранна среща между Путин и Тръмп. „Работата, която предстои, ще бъде трудна“, казал говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на 21 октомври, цитиран от информационната агенция Интерфакс. „„“Нито президентът Тръмп, нито президентът Путин са дали точен график. Необходима е подготовка, сериозна подготовка.“

В изявление същия ден европейските лидери заявиха, че „подкрепят силно“ незабавното спиране на войната на Русия в Украйна, запазвайки съществуващите бойни позиции, за да се даде възможност за мирни преговори.

Съюзниците на Киев от така наречената „Коалиция на желаещите“ ще се съберат на 24 октомври – ден след съвещанието на лидерите на Европейския съюз в Брюксел, на което ще се обсъдят допълнителни санкции срещу Кремъл, както и финансова помощ за Украйна чрез използването на замразени активи на руската централна банка.