Електрическият Porsche Macan получава GTS версия

Porsche представи нова версия на електрическия кросоувър Macan. GTS е петият модел в гамата, след Electric, 4, 4S и Turbo. Той се намира между последните два модела и е по-нисък от Turbo по отношение на мощността.

Porsche Macan GTS е първият, който получава новите спортни екстериорни елементи от пакета Sport Design, който по-късно ще бъде наличен и за други модели. Кросоувърът се предлага стандартно със Sport Chrono Package, Torque Vectoring Plus и въздушно окачване със специфични настройки на амортисьорите. Macan GTS се гордее и с най-ниския център на тежестта в моделната гама. Предлагат се два ексклузивни звукови профила, свързани с режимите на шофиране „Sport“ и „Sport Plus“. Завиването на всички колела е опция.

Двумоторният задвижен агрегат произвежда 517 к.с. (375 kW) в нормален режим и пикова мощност от 571 к.с. (685 Nm) с активиран overboost. С функцията за контрол на изстрелването, GTS ускорява от нула до 100 км/ч за 3.6 секунди, само с половин секунда по-бързо от Turbo.

От Porsche твърдят, че GTS може да завърши драг състезание от четвърт миля за 12 секунди, с шест десети от секундата по-бавно от Turbo. Подобно на другите Macan-и, кросоувърът има батерия от 100 kWh, която осигурява пробег до 586 км според цикъла WLTP.

В САЩ Porsche Macan GTS ще започва от 103 000 долара, което е с 6500 долара по-малко от най-високомощния Turbo с 630 конски сили, но с 10 000 долара повече от Macan GTS с бензинов двигател.

Вече е известно, че Macan с бензинов двигател ще бъде спрян от производство през 2026 година.