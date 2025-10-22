UniCredit отчете по-високи от очакваните печалба и приходи за третото тримесечие

UniCredit („Уникредит“) отчете печалба и приходи за третото тримесечие, надхвърлящи прогнозите на анализаторите – сериозна подкрепа за главния изпълнителен директор Андреа Орчел след провала на офертата му за местния конкурент „Банко БПМ“. Чистата печалба на втория по големина италиански кредитор се е увеличила с 4.8% спрямо същия период на миналата година – до 2.63 милиарда евро, благодарение на по-високи постъпления от стратегически инвестиции, както и на по-ниски от очакваните разходи и провизии за лоши кредити. Анализаторите очакваха печалбата да намалее до 2.39 милиарда евро.

Орчел е принуден засега да се съсредоточи върху начините за разширяване на съществуващия бизнес на „Уникредит“, след като усилията за придобиване на „Банко БПМ“ в Италия и „Комерцбанк“ в Германия срещнаха сериозната съпротива на правителствата на двете държави. Банковият шеф разчита на по-високи приходи от такси, за да увеличи постъпленията, заради засилващия се натиск върху маржовете за кредитиране на фона на понижението на лихвените проценти.

„Уникредит“ потвърди прогнозата си за печалба за цялата година от около 10.5 милиарда евро, както и плана за връщане на поне 9.5 милиарда евро на акционерите. На 21 октомври бордът на банката одобри междинен паричен дивидент в размер на 2.2 милиарда евро, който ще бъде изплатен на 26 ноември. Обратното изкупуване на банкови акции на стойност 1.8 милиарда евро за „остатъчната 2024 г.“ ще започне в края на октомври.

Приходите се нараснали с 0.3%, тъй като по-слабият принос от кредитна дейност беше компенсиран с излишък от по-високи дивиденти, такси и приходи от търговия. Новите провизии за необслужвани заеми спаднаха до 113 милиона евро, докато средствата за потенциални загуби са около 1.7 милиарда евро.

След като пое управлението преди малко повече от четири години, Орчел рационализира банковите операции, като съкрати работни места, отказа се от дейности с ниска рентабилност и преразпредели ресурси към по-печеливши области. Акциите на кредитора скочиха повече от седем пъти, откакто той застана на банковото кормило през 2021 година. Това позволи на бившия инвестиционен банкер да се впусне в пазаруване в периода на възраждане и разгорещяване на сделките в цяла Европа.

Въпреки че основните му амбиции в придобиванията засега са в застой, те осигуриха на „Уникредит“ големи дялове в „Комерцбанк“, както и в гръцката „Алфа банк“, чието правителството беше по-благосклонно към италианския купувач. „Уникредит“ има и важно споразумение за разпределение на средствата с френската „Креди агрикол“ – водещият инвеститор в „Банко БПМ“, което скоро ще бъде подновено.

Докато стратегическите инвестиции доведоха до по-високи дивиденти, коефициентът за обща капиталова адекватност CET1 на банката – показател за капиталовата сила, спадна до 14.8% в края на септември след консолидирането на дяловете ѝ в „Алфа банк“ и „Комерцбанк“.

Орчел пък си даде срок до 2027 г., за да реши дали да придобие германския кредитор. Той не е споделил какво планира да прави с инвестицията в „Алфа Банк“, която се съгласи да продаде румънското си звено на „Уникредит“ след като италианската банкова група придоби за първи път дял преди две години.