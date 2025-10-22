Четири китайски компании ще бъдат включени в 19-ия пакет санкции срещу Русия

Европейският съюз ще включи ограничения срещу четири китайски петролни компании в 19-ия пакет от антируски санкции, съобщи Ройтерс, позовавайки се на дипломатически източници в Евросъюза.

Според източниците, ограниченията ще бъдат насочени към две китайски петролни рафинерии, търговска компания и организация, заподозряна в избягване на западните санкции. Окончателният текст на документа е договорен от всички държави-членки на ЕС, но все още не е приет поради „резерви“ на Словакия. Тези резерви не са свързани с въпроса за включването в черен списък на китайски компании, отбелязаха източниците на агенцията.

Новият пакет от санкции включва забрана за внос на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027 година.

Европейският съюз предлага също така да включи в черен списък още 118 танкера, считани за част от „сенчестия флот“ на Русия, и да забрани сделките с „Роснефт“ и „Газпром нефт“.

От февруари 2022 г. насам Европейският съюз редовно налага санкции срещу Русия, като традиционно комбинира различни ограничения в така наречените „пакети“.