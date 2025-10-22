Десет служители на ДАИ са уволнени заради корупция

“Десет служители на „Автомобилна администрация” са освободени след устни и писмени сигнали за корупция от фирми до момента”, съобщи в Русе вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от БТА. Той е поощрил фирмите, когато има подобни сигнали за рекет, да ги подават.

По думите на транспортния министър всички корупционни сигнали са пратени на главния прокурор. Той сравни корумпираните в ДАИ като „гнили ябълки, които трябва да се махнат от кошницата”.

Караджов е отчел, че случващото се в агенцията може да се дължи и на ниските заплати, но добави, че ситуацията е сходна и с други агенции към транспортното министерство.

Очаква се България да въведе в срок всички промени, които се налагат от новите директиви на Европейския съюз, които целят подобряване на пътната безопасност и намаляването на инцидентите.

По отношение на предложението 17-годишните да имат право да шофират, Караджов се въздържа от коментар, но уточни, че това е голям риск, тъй като младите шофьори имат сериозен дял сред причинителите на катастрофи.