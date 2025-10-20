България подкрепя 19-ия пакет санкции срещу Русия, както и Специалният трибунал за престъпленията срещу Украйна

България подкрепя ускореното приемане на 19-ия пакет санкции срещу Русия, както и инициативите за създаване на Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна, информират от пресцентъра на външното ни министерство, позовавайки се на думите на министър Георг Георгиев.

Георгиев участва в заседанието на Съвета „Външни работи“ на ЕС, което се проведе в Люксембург. Външните министри са обсъдили теми, като руската агресия срещу Украйна, отношенията между ЕС и Индийско-тихоокеанския регион, ситуацията в Близкия изток и развитието в Судан, Молдова и Грузия.

В дискусиите участва и министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига.

По думите на министър Георгиев България подкрепя усилията на ЕС за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, както и сътрудничеството по линията ЕС–НАТО за укрепване на отбранителните способности на Източния фланг и Черноморския регион.

Във връзка със ситуацията в Близкия изток Георгиев обяви, че България подкрепя всички дипломатически усилия, насочени към постигане на траен мир и стабилност в региона.

Той изрази подкрепа за по-дълбоко партньорство с ключови държави от страните от Индийско-тихоокеанския регион – Индия, Австралия, Япония и Виетнам – в областите на сигурността, енергетиката, цифровизацията и устойчивото развитие.