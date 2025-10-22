Митов видя пръста на Русия в нелегалната миграция

МВР-шефът Даниел Митов обяви нелегалната миграция за инструмент на руския шпионаж.

„От години се говори, че границите на ЕС, особено на тези държави, които граничат с Русия или Беларус изпитват на гърба си инструментализация на миграционните потоци именно от неприятелски за ЕС държави. Това е всеизвестен факт и е хубаво, че му се обръща внимание на европейско и трансатлантическо ниво“, заяви днес Митов.

Даниел Митов молове

Тезата си за миграцията той разви и пред The Times, където посочи, че руски шпиони и крайно леви хуманитарни групи работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с нелегални мигранти.

В публикацията си

The Times цитира Митов,

според който българското правителство разполага с доказателства, че руското външно разузнаване има преки връзки с престъпните групировки, улесняващи нелегалната имиграция в Европейския съюз. Митов е заявил, че руските шпиони помагат на трафикантите на хора да откриват слабости във външните граници на ЕС, включително границата на България с Турция и казват на мигрантите как да използват системите за убежище на ЕС и Обединеното кралство и да избегнат депортиране.

Думите на Митов са коментирани от британския министър на външните работи Ивет Купър, според която Митов е е посочил заплахите, породени от враждебни държави като Русия. „Ясно е, че нелегалната миграция към Европа и други места е движена не само от мрежи на организираната престъпност заради печалбите, но и от враждебни държавни фактори, опитващи се да дестабилизират Европа. Тази заплаха е реална, растяща и много сериозна и аз ясно заявих, че се нуждаем от разширяване и засилване на международното сътрудничество, за да се справим заедно“, са думите й, цитирани от The Times.

В публикацията на изданието се посочва още, че Митов е посочил конкретно кои

неправителствени организации сътрудничат с трафикантите.

„България е загрижена и от дейността на някои „неомарксически групи“ помагащи на мигранти. Те се опитват да оправдават действията си с философски и идеологически конструкции от типа на „Да пуснем всички бедни хора по света да влязат и да се настанят тук, да има абсолютна свобода на движението, да се премахнат границите и подобни неща“, е заявил Митов. Той е посочил като пример организациите No Name Kitchen и българската Фондация „Мисия Криле“.

Проблемът с тези НПО-та Даниел Митов не коментира за първи път. През март т.г. Митов, заместник-премиерът и вътрешен министър Мариан-Кътълин Предою от Румъния, Давор Божинович, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи на Хърватия и Николаос Панайотопулос, министър за миграцията и убежището на Гърция, обсъдиха на работна среща свързаните с нелегалната миграция проблеми, сред които и ролята на неправителствени организации в трафика на мигранти. „Правят се опити полицията да бъде подвеждана със сигнали за отблъскване или полицейско насилие. Трябва ясно да се разграничават хуманитарните действия и подпомагането на трафика на нелегални мигранти“, заяви на срещата Митов.

В края на миналата година и началото на 2025 -а МВР бе замесено в

бежански скандал от фондация „Мисия криле“,

а впоследствие НПО-то бе обвинено от вътрешното ведомство, че подава неверни сигнали до телефон 112 и е възпрепятствало властите да си свършат работата

Днес пред журналисти МВР-шефът уточни, че няма против миграцията, стига тя да е законна.

В същото време данните на Евростат сочат, че намаляват положителните отговори на молби на бежанци за предоставяне на статут на закрила. През второто тримесечие на 2025 г. страните от ЕС са предоставили статут на закрила на първа инстанция на 65 735 търсещи убежище, което е с 35% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. (100 400).

Сред търсещите убежище, на които е предоставен

статут на закрила на първа инстанция в ЕС,

48% са получили статут на бежанец, 28% са получили хуманитарен статут, а 24% са получили субсидиарна закрила.

Най-много положителни решения е издала Испания – 16 060, следвана от Франция (14 220) и Германия (13 450). Търсещите закрила основно са афганистанци (13 170), венецуелци (12 340) и сомалийци (3 215), сочат данните на Евростат.