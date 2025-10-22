Tesla използва софтуерно решение за физически проблем – нова функция за самопочистване на камерата

Една от най-важните камери за работата на FSD се намира в горната част на предното стъкло, а някои собственици се оплакват от конденз или други замърсявания, които се натрупват там и влияят на наличността на FSD по време на шофиране.

Tesla представи нова функция в Full Self-Driving (Supervised) v14.1.3, с която цели да отстрани основно оплакване от собствениците.

Подходът на Tesla към автономното управление е значително по-различен от този на другите компании, тъй като системата ѝ разчита изцяло на камери. Tesla Vision беше въведена преди няколко години и напълно премахна зависимостта от сензори, следвайки нетрадиционната стратегия на Илон Мъск, която се различаваше от общоприетите методи.

Въпреки това подходът се оказа ефективен – Tesla все още предлага най-усъвършенствания полуавтономен пакет за шофиране в Съединените щати.

Разбира се, има и недостатъци – един от тях е очевиден: камерите се замърсяват и трябва да се почистват редовно.

Една от най-важните камери за FSD е разположена в горната част на предното стъкло, а някои собственици се оплакват, че там се събира конденз или други частици, което ограничава възможността за използване на FSD по време на пътуване.

Tesla работи по решаването на този проблем и, в типичен за компанията стил, използва софтуерен ъпдейт.

С пускането на Full Self-Driving v14.1.3 и софтуерна версия 2025.32.8.15, Tesla добави нова функция, която има за цел да почиства предната камера ефективно, без водачът да се налага да го прави ръчно.

В бележките към ъпдейта се казва:

„Добавено е автоматично измиване с тесен обхват за бързо и ефективно самопочистване на предната камера, както и оптимизация на аеродинамичното измиване при по-висока скорост на движение.“

Ако камерата започне да има проблеми с видимостта, автомобилът автоматично ще почисти предната камера на стъклото, за да предотврати потенциални затруднения.

Това ново допълнение е малка, но изключително полезна промяна, която има голям ефект. То е необходимо за поддържане на функционалността и предотвратяване на прекъсвания в работата на FSD. Освен това е още едно доказателство колко по-добри могат да станат автомобилите на Tesla само чрез един прост софтуерен ъпдейт.

