Мартин Димитров от ПП-ДБ ще е председател на комисията, която ще одитира три финансови отчети на Сметната палата

Парламентът прие решение, с което определи състава на комисията, която ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата за 2022 г., 2023 г. и 2024 година. В самия Закон за Сметната палата е записано, че годишен финансов отчет трябва да се прави от независима комисия, чиято численост и състав се определя от Народното събрание. Настоящото решение е изготвено по предложение на парламентарната комисия по бюджет и финанси с председател Делян Добрев.

Предвидено е комисията да е единадесетчленна, като в нея са включени представители от всички парламентарни групи, както и двама регистрирани одитори – Асен Китов и Мариан Николов.

За председател на комисията е Мартин Димитров от „Продължаваме промяната – Демократична България”. Членове са Станислав Иванов от ГЕРБ-СДС, Димо Дренчев от „Възраждане“, Елван Гюркаш от „ДПС – Ново начало“, Атанас Атанасов от „БСП – Обединена левица“, Мехмед Салим от „Алианс за права и свободи”, Снежанка Траянска от „Има такъв народ“, Красимир Манов от „Морал, единство, чест” и Мария Илиева от „Величие”.

Определената комисия следва да изготви доклад, който да представи за разглеждане в Народното събрание в срок от три месеца от датата на започване на работата си.