Мнозинството включи в програмата си Законопроекта за водоснабдяване и канализация въпреки резервите

Мнозинството в парламента заложи в програмата си за седмицата Законопроект за водоснабдяването и канализацията и Законопроект за ратифициране на споразумение с Румъния за съвместно възлагане на обществени поръчки по проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав – FAST Danube 2”, за които от „Възраждане“ настояха специално да бъдат отменени след първоначалното им приемане.

Аргументът срещу Законопроекта за водоснабдяването и канализацията бе, че той все още не е разгледан от парламентарната комисия по околната среда и водите, а освен това и от Националното сдружение на общините били против, в това число кметът на Троян от „БСП-Обединена левица“ – Донка Михайлова и кметът на Елин Пелин от ИТН – Ивайло Симеонов. По думите на депутата от „Възраждане“ Ангел Славчев те възнегодували, защото според тях със законопроекта ще се приватизират и последните останали работещи ВиК-дружества.

По отношение на споразумението с Румъния, което по-конкретно ще се сключи между Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ и Речна администрация за Долен Дунав – Галац от „Възраждане“ обявиха, че ще е в ущърб на българския интерес. Въпреки възраженията, двете точки останаха в програмата на Народното събрание.

В началото на заседанието беше отхвърлено предложението на „Продължаваме промяната-Демократична България“ в дневния ред да бъде включено изслушване на министъра на вътрешните работи Даниел Митов относно множеството случаи на купуване на гласове на изборите за общински съветници в Пазарджик и дисциплинарното производство срещу бившия директор на Областната дирекция на МВР-Пазарджик Даниел Бараков.

Не беше прието и искането на ПП-ДБ да бъде обсъден проект на решение за създаване на временна комисия за строителството на автомагистрала „Хемус“.

Не се прие предложението на Явор Божанков от ПП-ДБ за сваляне на имунитетите на депутатите от „Възраждане“, участвали във вандалските прояви срещу Дома на Европа. Не се прие искането на Надежда Йорданова от ПП-ДБ за изслушване на изпълняващия функциите на ДАНС – Деньо Денев по повод обстоятелствата около налагането и последващата отмяна на 10-годишните забрани за влизане на територията на България на украинските граждани Олег Невзоров и Джони Читадзе, както и относно институционалните практики и действията на ДАНС и прокуратурата във връзка с публично известното съдебно производство срещу кмета на Варна Благомир Коцев.

По повод казуса с Невзоров и Читадзе Костадин Костадинов от „Възраждане“ поиска прегласуване, обявявайки, че те били свързани с украинската мафия във Варна. И след прегласуването предложението на Надежда Йорданова бе отхвърлено.

Не бе подложено на гласуване искането на „ДПС-Ново начало“ за закриване на Комисията за противодействие на корупцията, тъй като след внасянето му на 30 юли 2025 г. все още не е изтекъл двумесечният срок поради факта, че по време на ваканцията на парламента не текат срокове. Не се прие и второ предложение на „ДПС-Ново начало“ за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелство относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фондации на територията на България.

Надежда Киселова обяви, че след като президентът Румен Радев е наложил вето на законодателните промени в ДАНС (с тях му бе отнето правото да назначава шефа й), тя разпределя отхвърления законопроект да бъде разгледан повторно от парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Атанас Атанасов от ПП-ДБ й обърна внимание, че има отделна комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и е редно тя да разгледа върнатия законопроект. Киселова му отговори, че според правилника на парламента това трябва да направи водещата комисия.

