Комисия в Сената на САЩ ще подкрепи днес три законопроекта срещу Русия

Комисията по външни отношения на Сената на САЩ ще гласува днес в подкрепа на три законопроекта срещу Русия, съобщава Axios, позовавайки се на законодатели. Пакетът от инициативи има за цел да „създаде импулс за наказване на Русия“, без да се прибягва до новия законопроект за санкции, който „остава в неопределеност“.

Трите законопроекта предлагат:

-определяне на Русия като държава спонсор на тероризма;

-налагане на икономически санкции на Китай;

-връщане на замразени руски активи, държани в САЩ, на Украйна на всеки 90 дни.

Сенатор Линдзи Греъм предложи законопроект за санкции, който ще наложи

500% тарифи върху вноса от страни, закупуващи петрол, петролни продукти, газ и уран от Русия.

През юли Сенатът на САЩ отложи разглеждането му. Тази седмица законопроектът на САЩ за нови санкции срещу Русия беше „поставен на пауза“.

На 16 октомври руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор. След това Тръмп обяви, че възнамерява да се срещне с руския президент в Будапеща през следващите две седмици. Но ден по-рано президентът на САЩ заяви, че все още не е взето решение за срещата.