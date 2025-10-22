РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От 2 декември НОИ променя правилата за изплащането на инвалидни пенсии с изтекъл ТЕЛК

От 2 декември влизат в сила нови правила за изплащането на инвалидни пенсии и добавки за чужда помощ при изтекъл срок на ТЕЛК решение, съобщиха от Националния осигурителен институт. Промените целят по-ясна регламентация на случаите, в които лицата чакат ново произнасяне от медицинската експертиза.

Според новата разпоредба НОИ ще продължава да изплаща без прекъсване инвалидните пенсии и добавките само ако заявлението за преосвидетелстване пред ТЕЛК или НЕЛК е подадено преди изтичането на срока на старото решение. В случаите, когато документите са подадени след тази дата, изплащането ще се възстановява, но само от датата на новото преосвидетелстване, а не със задна дата.

От института уточняват, че регионалните картотеки на медицинската експертиза са задължени по закон да уведомяват служебно хората с увреждания не по-късно от четири месеца преди изтичане на валидността на техните ТЕЛК решения. Гражданите следва да подадат заявление за ново освидетелстване в съответните картотеки, за да не се прекъсва изплащането на пенсиите им.

