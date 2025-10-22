РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Обвиниха „майстори“, прибрали 640 хил. лв. за нищо

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми мъж и жена за серия строително-ремонтни измами, извършени в продължение на 3 години. Двойката мошеници действала със замах на територията на три области – София, Пловдив и Пазарджик. Схемата работела със сключване на договори за строително-монтажни работи и за заеми, като за заблуда на клиентите била прилагана и строителна документация. Така прибирайки пари срещу обещания да свършат работа менте – дюлгерите източили опразнили джобовете и сметките на 11 души, които броили 640 хил. лв. за нищо.

