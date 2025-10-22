РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кметът на Пазарджик отстрани от длъжност заместничката си и съпартийка Таня Колчакова

Кметът на Пазарджик Петър Куленски отстрани от длъжност заместничката си и съпартийка Таня Колчакова

Кметът на Пазарджик Петър Куленски отстрани от длъжност зам.-кмета Таня Колчакова.

В информацията до медиите Куленски не посочва мотив.

На извънредна пресконференция Колчакова обясни, че внезапното ѝ уволнение е свързано с диалогичността ѝ с всички общински съветници, включително и с тези, които са опозиция на кмета Куленски.

Към момента няма реакция от централата на партия „Продължаваме промяната“, чиито членове са двамата. 

На пресконференция Таня Колчакова обясни, че основното обвинение на Петър Кулeнски срещу нея е, че тя като зам.-кмет си е позволявала да говори с общински съветници, които кметът смятал за свои опоненти:

„Аз смятам, че когато ние работим в една администрация, най-важното е да търсим диалога, за да може всичко, което сме заложили като планове, като проекти, да се случват без сътресения“, посочи тя.

Скандалът с отстраняването на зам.-кмета Таня Колчакова става ден преди старта на новия Общински съвет. До дни бившият зам.-кмет на Пазарджик ще обмисли дали ще остане член на „Продължаваме промяната“, или ще напусне партията заради създадената враждебна среда. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени