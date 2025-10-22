Съдът остави в ареста обвиненото за убийство в столичен мол момче

Софийският градски съд остави в ареста 15-годишното момче, обвинено за убийството на свой връстник в столичен мол.

Съдът намери за обосновано предположението, че 15-годишното момче е извършило това, за което е обвинено – убийство. Според съдия Петя Крънчева няма опасност на свобода да се укрие, но има опасност да извърши ново престъпление, като тя взе предвид последното престъпление, което момчето е извършило – грабеж.

Крънчева обърна внимание, че на детето не е оказана адекватна родителска подкрепа.

Що се отнася до здравословното му състояние, заради което вчера беше прекъснато съдебното заседание, съдията отбеляза, че той е с вродено заболяване на сърцето, но това, което са записали лекарите в медицинската документация, е, че няма проблем момчето да бъде в ареста, но беше обърнато внимание лекарите там да се съобразяват с предписания му режим.

Служебният защитник на момчето Николай Манчев заяви, че най-вероятно мярката за неотклонение няма да бъде обжалвана. Това е и мнението на бащата на момчето, който беше в съдебната зала.

Според адвоката определението на съда е било добре мотивирано.

Комуникацията с обвиняемия в съдебната зала продължи през логопед.

За момчето в ареста ще бъдат полагани необходимите медицински грижи.

Според съда няма проблеми обвиняемият да продължи да изтърпява мярката си.