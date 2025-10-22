Желязков: Съвместните проекти за по-добра свързаност допринасят за сигурността на Европа

България твърдо подкрепя засилването на ангажимента на НАТО и ЕС, насочен към укрепване на морската сигурност, е заявил премиерът Росен Желязков в изказването си по време на Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“ в Лондон.

Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Желязков специално е подчертал стратегическото значение на Черно море в контекста на европейската и евроатлантическата сигурност. Премиерът е акцентирал върху значението на инвестициите в регионалната инфраструктура и свързаност, наред с изграждането на надеждни възпиращи способности.

Премиерът е посочил съвместните проекти за нови съоръжения на Дунав, Коридор 8 и интермодални транспортни връзки в направленията юг-север и запад-изток, които по думите му, ще имат реална добавена стойност за икономиката и сигурността не само на региона, но и на цяла Европа.

„Днес на форума по повод Берлинският процес с участието на ръководителите от страните в Западните Балкани, обсъждаме всички въпроси, които са свързани с развитието на югоизточна Европа и в частност страните от Балканския полуостров. Поставих въпроси, които интересуват България, нашият национален интерес, сигурността в Черно море по добрата свързаност, изграждането на нови съоръжения на Дунав, справянето с миграцията, изграждането на Коридор номер 8 и развитието на вертикалните и хоризонтални транспортни и комуникационни връзки“, заяви премиерът Желязков.