РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Шестима в ареста за пласиране на фалшиви пари

Общо шестима души са задържани в София при съвместни действия на СДВР, ГДБОП и ГДНП срещу фалшифицирането на парични знаци, съобщават от МВР. На 15 октомври в отдел „Икономическа полиция“ е получен сигнал за лица, които прокарват в обращение неистински банкноти от 50 лева на територията на столицата. При проведените оперативно-издирвателни действия за проверка бил спрян лек автомобил, управляван от 19-годишен младеж, с когото пътували още двама. При последвалата проверка на превозното средство, под предната дясна седалка са намерени и иззети 21 банкноти с номинал 50 лева.

На 17 октомври за проверка бил спрян лек автомобил, шофиран от 25-годишен чужденец, с 22-годишен пътник. Намерени и иззети са 47 банкноти от 200 евро, 2 по 100 евро, една – с номинал 20 евро, 20 банкноти от 50 лева и 6 – с номинал 100 лева. На 21 октомври служители на отдел „Икономическа полиция“ извършили проверка на 69-годишен сръбски гражданин. При личния му обиск са открити и иззети 60 неистински банкноти с номинал от 200 евро и 200 банкноти с номинал 100 евро. От МВР призовават хората да са бдителни  при всяко предложение за обмяна на пари. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени