Здравната комисия в парламента ще гласува законопроект за заплатите на младите лекари

Здравната комисия в парламента се очаква да гласува днес на второ четене общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. През юли на първо четене бяха приети три текста, предложени след протести на млади лекари, специализанти и студенти.

Те от месеци настояват заплащането на лекар без специалност да бъде 150% от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца.

Трите текста – общият на управляващото мнозинство (ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“) и другите два на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и на „Възраждане“ обаче се различават значително. Управляващите искат обвързване на заплатите с Колективния трудов договор, подход, който лекарите специализанти определят като неработещ. Законопроектите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и „Възраждане“ предлагат заплатите да се обвързват със средната работна заплата, но по различни формули. На 8 октомври трябваше да бъде гласуван общият законопроект, но комисията бе отменена.