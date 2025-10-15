Млади медици излязоха на пореден протест, провеждат „траурно“ шествие

Млади медици излязоха на протест Министерството на здравеопазването с искания за гарантирано достойно заплащане и нормални условия на труд.

Протестиращите, облечени в черно, тръгнаха на „траурно“ шествие, което премина по столичния булевард „Цар Освободител“ и се насочи към Орлов мост.

На протеста пред здравното министерство младите медици донесоха ковчег, както и огромен букет с цветя, който раздадоха на всички, които желаят да изпратят бъдещето си в България със символично траурно шествие.

След това ковчегът беше пренесен пред сградата на парламента на площад „Независимост“, където присъстващите положиха по едно цвете, отдадоха и минута мълчание.

Символиката на протеста и защо младите погребват бъдещето коментираха студентите Василена и Пламен:

„Надсловът на протеста е: „Погребението на едно бъдеще“. Това е нещото, което достигнахме след толкова протести и след толкова разговори – никой не ни чува, не откликва на нашите молби и това, до което достигаме – че ние погребваме, изпращаме нашето бъдеще в България. Промените, които те предлагат, са формални“.

„Предполагам, че ще ми се налага, както на много други колеги, да работя на две места, да давам страшно много допълнителни дежурства, за да мога да свързвам двата края. Особено ако искам да създам семейство“.

Протестиращите младежи скандират: „Системата умря“ и настояват за промяна. Те не са съгласни с нито едно от предложенията на здравното министерство за промени в системата на специализациите, определят ги като формални и категорично отхвърлят липсата на минимално гарантирано заплащане за специализантите.

Крайната точка на днешния протест е Орлов мост.