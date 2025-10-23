Airbus открива втора монтажна линия за самолети А320 в Тиендзин, Китай

Производителят на самолети Airbus пусна в четвъртък финална монтажна линия за семейството самолети A320 в китайския пристанищен град Тиендзин, съобщава Xinhua. Новият производствен комплекс, с обща площ над 300 000 квадратни метра, ще удвои капацитета на компанията за монтаж на A320 в Китай.

Новата линия ще сглобява големи компоненти, включително секции на фюзелажа и крила, както и ще боядисва, тества и доставя самолета на клиенти в Китай и чужбина. „Това ще ни осигури необходимата гъвкавост и капацитет, за да постигнем целта си да сглобяваме 75 самолета от семейството A320 на месец до 2027 г.“, цитира Xinhua думите на главния изпълнителен директор на Airbus Гийом Фори на церемонията по откриването на съоръжението.

Самолетите A320, които са на пазара от 1987 г., бяха и продължават да бъде голям търговски успех за компанията.

A320 беше първият търговски самолет, използващ цифрова система за управление „fly-by-wire“. Всички самолети на Airbus, разработени оттогава, имат системи за пилотска кабина, подобни на тези на A320, което улеснява обучението на екипажа.

Това е втората подобна линия в Китай.

Първият завод беше открит в Тиендзин през 2008 година. Според агенцията, от 2008 г. до октомври 2024 г. Airbus Tianjin е доставил над 750 самолета от семейството A320, 16 самолета A330 и 24 самолета A350.

Основната дейност на европейската аерокосмическа корпорация Airbus SE обхваща проектирането и производството на търговски самолети, но тя притежава и управлява отделни подразделения за отбрана, космос и хеликоптери. Компанията отдавна е водещият световен производител на хеликоптери, а през 2019 г. се утвърди и като най-големият световен производител на пътнически самолети.