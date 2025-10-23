Столичният общински съвет гласува минимална и максимална цена на таксиметровите услуги

Столичният общински съвет ще гласува на днешното си заседание минимална и максимална цена на таксиметровите услуги в София за 2026 година. Те ще се определят според методика, при която ще се отчете инфлацията, минималната работна заплата и цената на горивата, обясни Иван Таков – председателят на комисията по транспорт в Столичния общински съвет, цитиран от БНР. На база на тези показатели е изчислено увеличение от 18.6 процента.

„За първи път след десет години настоявания стигаме до основния резултат – въвеждане на методика за определяне на тарифите“, заяви председателят на “Съюз Такси” Кирил Ризов.

Новите минимални и максимални тарифи, заложени в предложението, са следните:

Дневна: минималната се увеличава от 1.21 лв. на 1.43 лв.; а максималната от 2.05 лв. на 2.43 лв.;

Нощна: минималната се увеличава от 1.39 лв. на 1.65 лв.; а максималната от 2.51 лв. на 2.98 лева.