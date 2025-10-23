РЕГИСТРИРАЙ СЕ
НАТО ще бъде готов да сваля руски самолети, само ако е заплашен

рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът ще прехваща руски самолети, които нарушават въздушното пространство на държавите-членки. Той направи това изявление в интервю за Fox News.

Според Рюте обаче самолетите ще бъдат свалени само в случай на пряка заплаха. В противен случай те просто ще бъдат ескортирани извън въздушното пространство.

По-рано прессекретарят на руския президент Владимир Путин – Дмитрий Песков, нарече изявленията за готовността на НАТО да сваля руски самолети безотговорни.

Дискусиите в рамките на страните от НАТО относно възможността за сваляне на руски самолети започнаха, след като Полша и Естония обвиниха Русия в нарушаване на въздушното им пространство през септември. Швеция заяви, че е готова да позволи свалянето на руски военни самолети. Кремъл счита подобни изявления за сериозна ескалация.

