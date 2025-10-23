Общинският съвет одобри актуализация на бюджета на София с 40 млн. лева

Столичният общински съвет одобри актуализация на бюджета на София в размер на 40 милиона лева. Решението беше прието с 42 гласа „за“, 6 „против“ и 4 „въздържал се“. Средствата ще бъдат насочени към приоритетни проекти в образованието, ВиК инфраструктурата, здравеопазването, културата и пътната поддръжка.

По предложение на „Спаси София“ 1,5 млн. лева от първоначално предвидените средства за пътни ремонти ще бъдат пренасочени за изграждането на нов буферен паркинг край метростанция „Сливница“. Въпреки това, представители на същата група гласуваха против, тъй като според тях от актуализацията са отпаднали ключови за тях проекти.

С част от бюджета ще се ускори строителството и разширяването на 28 детски градини и 11 училища, като мярка за постигане на целта „Пътят към нула“ – премахване на недостига на места в детските градини и преминаване към едносменен режим на обучение. Значителен ресурс ще бъде насочен и към седем ВиК проекта, включително изграждането на реверсивна връзка между язовирите „Бели Искър“ и „Искър“, която ще гарантира надеждно водоснабдяване на столицата.

В актуализацията са включени и пари за ремонт на Първа градска болница, за да се осигурят безопасни условия за пациентите, както и за довършване на реставрацията на минералната баня в „Овча купел“ и ремонта на Театър „София“. Допълнителни средства ще бъдат вложени в зимна подготовка и текуща поддръжка на пътищата, за да се избегнат аварийни ремонти през пролетта.

Освен това е предвидено средствата от увеличения туристически данък да бъдат използвани изцяло за развитието на София като туристическа дестинация чрез културни, инфраструктурни и маркетингови инициативи, които да утвърдят града като модерен и устойчив европейски център.

Актуализацията на бюджета предизвика политическо напрежение в СОС. Групите на „Спаси София“ и ГЕРБ–СДС поискаха оставката на заместник-кмета по строителството Никола Лютов. Макар ГЕРБ–СДС да подкрепиха актуализацията, те изразиха недоволство от липсата на напредък по ключови транспортни проекти. „Спаси София“ пък отказа да гласува актуализацията с аргумента, че с нея отпадат цели общински политики, включително изграждането на паркинги.

Никола Лютов, който пое ресора „Строителство“ след напускането на Иван Матов, от месеци е обект на критики. Първоначално отговарял за правните и административни въпроси, Лютов пое и строителството след дълъг период без ръководител на ресора, но според част от общинарите досегашната му работа не е оправдала очакванията.