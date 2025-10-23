Влоговете на домакинствата нарастват в края на септември до 96.27 млрд. лева

В края на септември депозитите на неправителствения *са 151.71 млрд. лв. (69.1% от БВП**), като годишното им увеличение е 13.2% (при 11.8% годишно повишение през август тази година). Това съобщават от Българската народна банка.

Влоговете на домакинствата и НТООД са в най-голям размер – 96.27 млрд. лв. (43.8% от БВП) в края на септември. Те се увеличават с 13.1% спрямо същия месец на 2024 г. (при 12.7% годишен ръст през август).

Депозитите на нефинансовите предприятия са 51.12 млрд. лв.

(23.3% от БВП) в края на септември. В сравнение със същия месец на миналата година те се увеличават с 12.9 на сто. За сравнение, годишното повишение през август беше 9.9 процента.

Влоговете на финансовите предприятия нарастват с 18.8% на годишна база през септември

(при 13.9% годишно увеличение през август) и в края на месеца достигат 4.31 млрд. лв. (2% от БВП).

* Неправителственият сектор обхваща сектор „Нефинансови предприятия“, финансови предприятия (сектори „Инвестиционни фондове“, „Финансови посредници“, Финансови спомагатели, каптивни финансови институции и заемодатели, застрахователни дружества и пенсионни фондове) и сектор“ Домакинства и НТООД“ (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

** При БВП за 2025 г. в размер на 219.6 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ).