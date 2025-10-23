Атанаска Дишева: Все още никой не е посочил причината, по която казусът „Коцев“ беше преместен в София (част 1)

Дебатът в ЕП за върховенството на правото в България ще има продължение, свързано с икономически санкции, смята Атанаска Дишева

Няма как да бъде омаловажена дискусията в ЕП по нарушенията на върховенството на правото в България. Процесите, които се развиват у нас са видими, те бяха назовани с истинските им имена. Не съм съгласна, че изпращането на мисия за оценка на правовия ред в България ще има само формален характер. Въз основа на това посещение ще бъдат изготвени доклади и формулирани изводи.

Когато държава членка на ЕС не спазва установените принципи за върховенство на закона, се стига до осъждане на страната, а то е свързано с огромни икономически санкции. А осъдената държава се принуждава на политическо ниво да приведе практиките си в съответствие с правото в съюза.

България често е съдена и осъждана в ЕСПЧ – това е единият механизъм. Другият е блокиране на европейски средства и осъждане на политическо ниво. Когато получаваш спедства, поемаш ангажименти.

Не е изключено по казуса „Коцев“ вече да е образувано дело в Страсбург.

При разпускането на специализирания наказателен съд един от магистратите в него каза, че по време на дейността на СНС много от колегите му са научили похвати от подземния свят, които биха могли да използват, ако преминат „от другата страна“ и станат адвокати на престъпници. Това звучи страшно. Дори възможността да бъде изречено подобно нещо говори за промени в ценностната система.

Единствената причина делото срещу Благомир Коцев да се гледа в СГС е връзката с някакво лице с имунитет. Ако имаше такова лице, то отдавна трябваше да бъде посочено и обвинено.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Атанаска Дишева, член на съдийската колегия във ВСС.

Още от интервюто:

Какви биха могли да бъдат последствията от дебата в европарламента, посветен на продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на правото в България?

Какви са инструментите за въздействие на ЕС при неспазване на върховенството на правото в страна от съюза и ще има ли европейски вариант на закона „Магнитски“?

Продължение на специализирания наказателен съд ли са СГС и САС?

Обективна или субективна трябва да бъде отговорността за загубени дела в ЕСПЧ?

Кога ще разберем защо делото срещу Благомир Коцев беше преместено от Варна в София?

Как се използва практиката с дежурни и командировани съдии за изкривяване на правосъдието?

