Правителството и ДАНС ще одобряват всяка продажба на активи на „Лукойл“ в България, прие комисията по енергетика на второ четене

Без дебат и в рамките на едва шест минути парламентарната комисия по енергетика прие на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите. С тях се въвежда изискване всяка една продажба на активи на руската компания „Лукойл“ в България да може да се осъществява само след решение на Министерския съвет. Освен това сделките ще трябва да получават положително становище от Държавна агенция „Национална сигурност“ ДАНС.

Според новите текстове ДАНС ще извършва предварително проучване на всяка разпоредителна сделка, включваща дружествени дялове или акции от капитала на „Лукойл-България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Лукойл Ейвиейшън България“. Агенцията ще бъде задължена да представя писмено становище преди сделката да бъде одобрена от правителството. Целта е да се осигури по-голям контрол върху промяната на собствеността на стратегически компании с важно значение за националната сигурност.

Комисията прие и допълнение, според което измененията в закона ще влязат в сила веднага след обнародването им в „Държавен вестник“. Предложението на опозицията за изслушване на министрите на енергетиката, икономиката и финансите, както и на ръководството на БНБ, беше отхвърлено. Така текстовете продължават напред без допълнително обсъждане или обществен дебат.

