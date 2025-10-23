Денят по диагонал – 23 октомври 2025 г.

САЩ наложиха санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“ – двете най-големи руски петролни компании, с което администрацията на Тръмп увеличава натиска върху Кремъл за започване на преговори за прекратяване на войната в Украйна, съобщава АП.

Очаква се санкциите да намалят приходите на Русия от продажбите на петрол, с които тя финансира военната си индустрия.

Голяма част от дискусиите на Европейския съвет в Брюксел са били посветени на новите американски санкции срещу Русия, съобщи министър-председателят Росен Желязков. Той подчерта, че това са първите санкции, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп, и че целта им е да ограничи финансирането на руските бойни действия, след като Москва не показва готовност да прекрати войната в Украйна. Премиерът обаче увери, че страната ни е заплашена от недостиг на горива заради санкциите.

През 1883 г. от 31 млн. лв. държавен бюджет, 21 млн. лв. се контролират от министерства, оглавявани от руски поданици, напомня Стефан Дечев

На 29 октомври от 19.00 ч. в книжарница “Умберто и Ко” на ул. Славянска 14, ще се състои представянето на новата книга на историка Стефан Дечев “Съединението срещу Задкулисието. Политика и Памет (1885-1998)“.

Европейският съюз прие 19-ия пакет от санкции срещу Русия, обяви в социалните медии ръководителят на европейската дипломация Кая Калас. Според нея, ограниченията ще засегнат „руски банки, борси за криптовалути и организации в Индия и Китай“. Европейският съюз ще ограничи и пътуванията на руски дипломати в Шенгенското пространство, „за да противодейства на опитите за дестабилизация“.

„Да, България“ иска изслушване на министрите на икономиката, енергетиката и финансите, както и на представител на Българската народна банка (БНБ) заради наложените от САЩ санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“.

„Колкото по-бързо „Лукойл“ се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние, но не трябва да попада в ръцете на българската мафия„, заяви съпредседателят на партията в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи пред журналисти в парламента, че управляващите ще се задействат по приетите вече на първо четене законови промени за условията за продажбата на „Лукойл“. Поводът за това са санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“.

Здравните осигуровки в Германия са 14.6%, а в Румъния – 10 на сто от брутната заплата. Между 10 и 12 % плащат останалите граждани на Евросъюза. У нас номинално здравната вноска е 8 процента. Опитът тя да започне поетапно да се вдига от следващата година, пак претърпя крах. Отказът прозвуча от устата на здравния министър Силви Кирилов.